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انفصاليو ترانسديسنتريا يتهمون كييف بشن هجوم بمسيرة... ومولدافيا تنفي
أخبار دولية
2024-03-17 | 14:15
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انفصاليو ترانسديسنتريا يتهمون كييف بشن هجوم بمسيرة... ومولدافيا تنفي
أكدت السلطات في ترانسديسنتريا، المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا، الاحد أن طائرة مسيرة مفخخة، أرسلت من أوكرانيا المجاورة، أصابت قاعدة عسكرية في عاصمة المنطقة، الامر الذي نفته السلطات المولدافية.
من جهتها، اتهمت كييف موسكو بـ"القيام باستفزاز في ترانسديسنتريا عبر هجوم بمسيرة انتحارية".
وقالت وزارة أمن الدولة في المنطقة الانفصالية كما نقلت عنها وسائل الأعلام الروسية والمحلية إن "انفجارا تسبب بحريق في قاعدة عسكرية في تيراسبول. الخلاصات الأولية اظهرت أن الانفجار نتج من هجوم بمسيرة انتحارية"، لافتة الى أن المسيرة أتت من منطقة أوديسا الأوكرانية.
وبث التلفزيون العام في المنطقة الانفصالية على حسابه على تلغرام مقطعا مصورا يظهر مقذوفا يضرب مروحية عسكرية تنفجر وتندلع فيها النار.
لكن مولدافيا رفضت هذه الاتهامات، وقالت الحكومة في بيان إن "سلطات كيشيناو على اتصال بالجانب الاوكراني ولا تؤكد أي هجوم على منطقة ترانسديسنتريا".
واعتبرت ان هذه الاتهامات تنطوي على "محاولة لاثارة الخوف والقلق".
من جانبه، اتهم مجلس الأمن الأوكراني موسكو "بالقيام باستفزاز في ترانسديسنتريا عبر هجوم بمسيرة انتحارية ضد وحدة عسكرية"، متهما إياها بالسعي الى إحداث "تصعيد" في المنطقة.
أخبار دولية
ترانسديسنتريا
مولدافيا
أوكرانيا
هجوم
موسكو
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