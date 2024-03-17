زيلينسكي: بوتين يريد أن "يحكم الى الأبد"

زيلينسكي: الانتخابات الروسية لا تتمتع "بأي شرعية"

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فلاديمير بوتين الذي يتجه الى الفوز في انتخابات رئاسية من دون معارضة في روسيا، يريد "أن يحكم الى الابد".



وكتب زيلينسكي في رسالة على الشبكات الاجتماعية: "من الواضح للجميع ان هذا الشخص، كما حصل غالبا في التاريخ، مهووس بالسلطة ويبذل ما في وسعه للحكم الى الأبد"، مؤكدا أن الانتخابات الروسية لا تتمتع "بأي شرعية".