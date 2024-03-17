بولندا تعتبر أن الانتخابات الرئاسية الروسية "غير قانونية"

اعتبرت بولندا أن الانتخابات الرئاسية في روسيا "غير قانونية"، فيما اظهر استطلاع رسمي للرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع أن الرئيس فلاديمير بوتين حصد 87 في المئة من الاصوات.



وقالت الخارجية البولندية في بيان: "الانتخابات الرئاسية في روسيا غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة"، لافتة الى أنها جرت "في مناخ من القمع الشديد" وفي المناطق المحتلة من اوكرانيا، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.