اتصال بين الصفدي وبلينكن... وهذا ما جرى بحثه

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصالٍ هاتفي، جهود التوصل لوقف لإطلاقالنار وإيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة للقطاع.



كما بحث الوزيران الأوضاع في القدس، وأكدا ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم فيها.



وشدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان بشكل فوري وحذر من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية التي يسبب.



وتناقش الوزيران أيضاً في عدد من القضايا الثنائية.