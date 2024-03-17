شركة أمبري للأمن البحري تتلقى تقريرا عن خطف قارب صيد يمني بخليج عدن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم، أنها تلقت تقريرا عن خطف قارب صيد يمني في خليج عدن.وقالت الشركة في مذكرة: "الطاقم الذي كان على متن قارب الصيد خرج من السفينة في بوصاصو بالصومال. أصيب أحد أفراد الطاقم بالرصاص".