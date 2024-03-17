البيت الأبيض: الانتخابات الروسية ليست حرة ولا نزيهة

اعتبر البيت الأبيض أن الانتخابات الرئاسية الروسية ليست حرة ولا نزيهة، لأن الرئيس فلاديمير بوتين زجّ بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه.



وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية اليوم الأحد بنسبة 87.97 بالمئة من الأصوات وفقا لنتائج رسمية أولية عقب إغلاق مراكز الاقتراع.



وسيبدأ بوتين (71 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على عقدين، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.