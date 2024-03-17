فريق نافالني: نتيجة بوتين في الانتخابات الرئاسية "لا تمتّ الى الحقيقة بصلة"

ندّد فريق المعارض الروسي اليكسي نافالني الذي توفي في السجن، بالنتيجة التي حققها فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية وتجاوزت 87 في المئة من الاصوات بعد فرز جزئي، مؤكدا أنها "لا تمت الى الحقيقة بصلة".



وكتب ليونيد فولكوف المساعد السابق في المنفى للراحل نافالني على منصة "اكس": "من المؤكد أن النسب المئوية التي تم اختراعها لبوتين لا تمت بصلة الى الحقيقة".