الإفراج عن روسية اختطفت في شمال شرق المكسيك

أفرج عن روسية اختطفت في شمال شرق المكسيك، على ما ذكرت السفارة الروسية ومسؤولون في ولاية تاماوليباس.



وأفرج عن المرأة التي لم يُكشف عن هويتها بدون دفع فدية طلبها الخاطفون، ونُقلت إلى مركز للشرطة في مدينة رينوسا بولاية تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة، حسبما ذكر دبلوماسيون على منصة إكس.



وتم إنقاذها وهي بصحة جيدة في ساعة متأخرة السبت من جانب وحدة لمكافحة عمليات الخطف، وفق الشرطة. ولم تقدم الأخيرة تفاصيل بشأن عملية الإنقاذ أو هوية الخاطفين ومصيرهم.



وأشارت معلومات إلى أن المرأة اختطفت بينما كانت في رحلة بالسيارة بين مونتيري في ولاية نويفو ليون ومدينة رينوسا في ولاية تاماوليباس "برفقة معارف مكسيكيين".