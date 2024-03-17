بوتين يحصد 87 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية

حصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 87 في المئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأحد، بحسب استطلاع لمعهد "فتسيوم" الرسمي اعلن التلفزيون العام نتائجه.



وأفادت اللجنة الانتخابية الروسية بأن بوتين حصل على 87,97 في المئة من الاصوات بعد فرز 24 في المئة من مكاتب الاقتراع.