اليونيسف: أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم في هجوم إسرائيل على غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ان أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أن العديد منهم يعانون من سوء تغذية حاد وليس لديهم "حتى الطاقة للبكاء".



وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل لشبكة "سي.بي.إس": "لقد أصيب آلاف آخرون أو لا نستطيع حتى تحديد مكانهم. ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض. لم نشهد هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر في العالم تقريبا".



وأضافت :"لقد كنت في أجنحة الأطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد وسوء التغذية، والجناح بأكمله هادئ تماما. لأن الأطفال والرضع... ليس لديهم حتى الطاقة للبكاء".



وقالت راسل إن هناك "تحديات بيروقراطية كبيرة للغاية" أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.