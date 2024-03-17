إسرائيل تعلن مقتل عسكري في هجوم 7 تشرين الأول واحتجاز جثته في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أن العسكري دانيال بيريز قتل في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول ولا تزال جثته محتجزة في قطاع غزة.



من جهته، قال والده مساء السبت خلال مسيرة حاشدة تدعو لتحرير الرهائن، إن "جميع المخطوفين الذين أخذوا من أسرتهم وأولئك الذين دافعوا عن شعبهم يجب أن يعودوا بدون شروط".



ويرد اسم دانيال بيريز في قائمة الرهائن الذين احتجزوا في جنوب إسرائيل خلال هجوم حماس.



وبتأكيد مقتله، يرتفع إلى 33 عدد الرهائن الذين لقوا حتفهم، بحسب السلطات الإسرائيلية، من إجمالي 130 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.



وكان الجيش قد أعلن الأسبوع الماضي مقتل عسكري آخر في 7 تشرين الأول واحتجاز جثته إلى غزة.



واحتجز حوالى 250 إسرائيليا وأجنبيا ونقلوا إلى غزة في 7 تشرين الأول. وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا في نهاية تشرين الثاني الإفراج عن 105 رهائن مقابل إطلاق 240 أسيرا فلسطينيا.