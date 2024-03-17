بوتين يعتبر أن نتائج الانتخابات تظهر "ثقة" الروس في قيادته

اعتبر فلاديمير بوتين أن فوزه في الانتخابات الرئاسية وفق النتائج الأولية المعلنة الأحد، تظهر "ثقة" الروس في قيادته.



وقال بوتين في خطاب بمقر حملته الانتخابية في موسكو: "أمامنا العديد من المهام المحددة والمهمة التي يتعين علينا إنجازها. وتظهر نتائج الانتخابات ثقة مواطني البلاد وأملهم في أن نقوم بكل ما هو مخطط له".

وأكد الرئيس الروسي أن الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة "لم يكن لها أي تأثير" على الانتخابات، فيما توعد بملاحقة الناخبين الذين أفسدوا أوراق الاقتراع.



وحذّر بوتين من أن "هذه جريمة جنائية وستتعامل سلطات الأمن والسلطات القضائية وفقا للقانون"، قائلا: "في الواقع، لم يكن لذلك أي تأثير".