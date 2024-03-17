بوتين: وفاة نافالني "حدث محزن"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن في شباط "حدث محزن"، مؤكدا في أول رد فعل علني له على هذا الموضوع أنه كان مستعدا للإفراج عنه في إطار تبادل للسجناء.وقال خلال إجابته على أسئلة صحافيين في مقر حملته الانتخابية: "في ما يتعلق بنافالني. نعم لقد توفى. هذا حدث محزن"، مضيفا: "قبل أيام قليلة من وفاة نافالني، أخبرني بعض الزملاء... كانت هناك فكرة لمبادلة نافالني ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية... فقلت "أنا موافق"".