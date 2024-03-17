بوتين: القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا كل يوم... وعلينا أن ننجز مهام "العملية العسكرية الخاصة"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في أوكرانيا كل يوم وأنها تملك زمام المبادرة في ساحة المعركة.



وأعلن بوتين أن على بلاده أن تنجز المهام المرتبطة بما يصفها "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وتعزيز قوة الجيش، مشيرا إلى أن ذلك على رأس الأولويات.



كلام بوتين جاء خلال خطاب ألقاه في وسط موسكو بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية بأغلبية ساحقة.



وقال بوتين إنه سيبذل كل ما في وسعه لإنجاز تلك المهام والأهداف التي يعتبرها هو وإدارته من الأولويات.



من جهة أخرى، أعلن الرئيس الروسي أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات بشأن مقترح فرنسا وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، لكنها ستضع في الاعتبار مصالح روسيا على خط المواجهة.



واعتبر أن نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يقود العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة، لكنه قال إنه لا يعتقد بأن أحدا له مصلحة في ذلك.



ولفت بوتين الى أن روسيا ستحتاج إلى التفكير في الطرف الذي يمكنها إجراء محادثات معه بشأن إمكانية إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس خيارا.



ورأى أن فرنسا يمكنها أن تلعب دورا في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا.



كما انتقد بوتين النظام السياسي الأميركي وما سماه بالقضايا ذات الدوافع السياسية، قائلا إن العالم كله يسخر من واشنطن.