الجيش الإسرائيليّ يعلن تنفيذ عملية في مستشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه يُنفّذ عمليّة تستهدف مستشفى الشفاء في مدينة غزّة.



وقال شهود في المكان لوكالة فرانس برس إنّهم سمعوا دويّ قصف.



وأشار الجيش، في بيان، إلى أنّ العمليّة تستند إلى معلومات تُشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من حركة "حماس".



وتحدّث شهود عيان لفرانس برس عن حدوث "عمليّات جوّية" على حيّ الرمال حيث يقع المستشفى، الأكبر، في قطاع غزّة.



ولفت سكّان في هذا الحيّ إلى أنّ أكثر من 45 دبّابة وناقلة جند مدرّعة إسرائيليّة دخلت الرمال.



وتحدّث البعض عن "معارك" دارت في محيط المستشفى.



وذكر شهود عيان في مدينة غزّة لفرانس برس أنّهم رأوا دبّابات تحاصر موقع المستشفى.



ودان المكتب الإعلاميّ التابع لحكومة "حماس"، في غزّة العمليّة، قائلًا إنّ اقتحام مجمّع الشفاء الطبّيّ بالدبّابات والطائرات المسيّرة والأسلحة وإطلاق النار، في داخله، هو جريمة حرب.



وأوضح أنّ عشرات آلاف النازحين موجودون في المبنى.