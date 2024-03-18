كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا، حسبما أعلن الجيش الكوريّ الجنوبيّ.



ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد، في اتجاه البحر الشرقيّ.



وذلك، في إشارة إلى المسطح المائيّ المعروف أيضًا باسم بحر اليابان.