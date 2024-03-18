العفو الدولية تدين محاولات روسيا تغيير هُوية شبه جزيرة القرم

أعلنت منظمة العفو الدولية أنّ روسيا سعت، منذ ضم شبه جزيرة القرم، قبل عقد، إلى طمس الهُوية الأوكرانية لشبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود.



وأوضحت أنّ الممارسات نفسها، تطبق في مناطق أخرى ضمتها في أوكرانيا.



وقالت منظمة العفو الدولية: "خلال عشر سنوات من الاحتلال، بذلت روسيا كل ما في وسعها لنزع الشرعية عن سيادة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم."



وأضافت: "تهدف سياسات موسكو أيضًا، إلى تغيير التركيبة الإتنية لشبه الجزيرة."



ورأت أنّ هذه السياسات هي نموذج لخطط روسيا في المناطق الأخرى، التي تحتلها في أوكرانيا.



ويتحدث التقرير عن محاولات لإعادة تشكيل التركيبة السكانية لشبه جزيرة القرم، التي تقطنها جالية كبيرة من التتار، الذين قاطعوا إلى حد كبير الاستفتاء المثير للجدل في عام 2014.



وقالت المنظمة الحقوقية إنّ السلطات الروسية سعت، خلال العقد الماضي، إلى قمع الهُويات الأوكرانية وتتار القرم من خلال قيود متعددة تشمل التعليم والدين والإعلام والقضاء.