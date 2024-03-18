الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
20
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
20
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكسفام تتهم إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أخبار دولية
2024-03-18 | 02:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أوكسفام تتهم إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
اتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنسانيّ الدوليّ.
وقالت أوكسفام في تقرير: "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى، في قطاع غزة."
وندّدت المنظمة غير الحكومية خصوصًا، ببروتوكولات تفتيش المساعدات غير الفعالة بشكل غير عادل والتي تؤدي إلى تأخير عشرين يومًا في المتوسط للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطينيّ.
ودانت الهجمات ضد عاملين في المجال الإنسانيّ وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية.
وانتقدت الحظر اليوميّ لبعض المعدات المصنفة على أنّها ذات استخدام مزدوج وهي مواد تُعتبَر قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية.
وأوضحت أوكسفام أنّ أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفِضَت في إحدى شحناتها من دون سبب، قبل أن يُتوافق عليها لاحقًا.
كما أن بعض المعدات الضرورية لعمل موظفيها، مثل معدات للاتصال أو للحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع ايضًا لقيود.
وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضًا إلى قيود مفروضة على وصول العاملين في المجال الإنسانيّ، ولا سيما في شمال قطاع غزة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
إسرائيل
بتعمد
إدخال
المساعدات
الإنسانية
التالي
الولايات المتحدة تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا... وبلينكن: لاستخدام التكنولوجيا للحفاظ على المعايير الديمقراطية
العفو الدولية تدين محاولات روسيا تغيير هُوية شبه جزيرة القرم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-12
اردوغان يدعو الى الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الى غزة
أخبار دولية
2024-03-12
اردوغان يدعو الى الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الى غزة
0
أخبار دولية
2024-03-12
بوريل يندد باستخدام الجوع "سلاحا للحرب" في غزة: لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
أخبار دولية
2024-03-12
بوريل يندد باستخدام الجوع "سلاحا للحرب" في غزة: لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
0
آخر الأخبار
2024-03-07
مسؤول إسرائيلي: نرحب وندعم بشكل كامل الخطة الأمريكية بشأن "ميناء موقت" في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
2024-03-07
مسؤول إسرائيلي: نرحب وندعم بشكل كامل الخطة الأمريكية بشأن "ميناء موقت" في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية
0
أخبار دولية
2024-03-05
بلينكن: يجب أن تتحرك إسرائيل بصورة عاجلة لإدخال مزيد من المساعدات لغزة
أخبار دولية
2024-03-05
بلينكن: يجب أن تتحرك إسرائيل بصورة عاجلة لإدخال مزيد من المساعدات لغزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:01
خطف أكثر من 100 شخص في هجومين في شمال غرب نيجيريا
أخبار دولية
12:01
خطف أكثر من 100 شخص في هجومين في شمال غرب نيجيريا
0
أخبار دولية
12:01
البيت الابيض: بايدن ونتانياهو أجريا أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهر
أخبار دولية
12:01
البيت الابيض: بايدن ونتانياهو أجريا أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهر
0
أخبار دولية
10:07
البنك الدولي سيقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة
أخبار دولية
10:07
البنك الدولي سيقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة
0
أخبار دولية
09:46
قناة الجزيرة تعلن أن إسرائيل اعتقلت مراسلها في مجمع الشفاء في غزة
أخبار دولية
09:46
قناة الجزيرة تعلن أن إسرائيل اعتقلت مراسلها في مجمع الشفاء في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
02:21
وفاة المغني البريطاني ستيف هارلي عن 73 عاما
فنّ
02:21
وفاة المغني البريطاني ستيف هارلي عن 73 عاما
0
فنّ
2024-03-17
مع قالب حلوى ضخم... هكذا احتفلت سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريستيانو (صور)
فنّ
2024-03-17
مع قالب حلوى ضخم... هكذا احتفلت سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريستيانو (صور)
0
أخبار دولية
05:03
بوريل: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في الحرب
أخبار دولية
05:03
بوريل: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في الحرب
0
أخبار دولية
06:53
قصف أوكراني يؤدي الى مقتل شخصين قرب مدينة بيلغورود الروسية
أخبار دولية
06:53
قصف أوكراني يؤدي الى مقتل شخصين قرب مدينة بيلغورود الروسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:03
لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ
أخبار لبنان
08:03
لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:17
جولة جديدة لسفراء الخماسية... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:17
جولة جديدة لسفراء الخماسية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
06:48
اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"
أخبار دولية
06:48
اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
منتخب لبنان لكرة القدم يباشر تمريناته في الأراضي الأسترالية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
منتخب لبنان لكرة القدم يباشر تمريناته في الأراضي الأسترالية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الروس يقترعون في لبنان... ما هو موقفهم من بوتين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الروس يقترعون في لبنان... ما هو موقفهم من بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بيدرسون في دمشق... ما الجدوى؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بيدرسون في دمشق... ما الجدوى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
سيدة بطلة مسلسل عمليات نصب واحتيال على مدى سنوات!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
سيدة بطلة مسلسل عمليات نصب واحتيال على مدى سنوات!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيادات معاشات القطاع الخاص... هذه هي التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيادات معاشات القطاع الخاص... هذه هي التفاصيل
2
منوعات
16:44
بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!
منوعات
16:44
بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!
3
منوعات
15:47
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
منوعات
15:47
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
4
منوعات
16:08
اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!
منوعات
16:08
اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!
5
حال الطقس
03:10
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان
حال الطقس
03:10
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان
6
اسرار
00:39
اسرار الصحف المحلية 18-3-2024
اسرار
00:39
اسرار الصحف المحلية 18-3-2024
7
منوعات
02:55
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
منوعات
02:55
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
8
منوعات
14:43
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
منوعات
14:43
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More