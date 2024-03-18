الولايات المتحدة تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا... وبلينكن: لاستخدام التكنولوجيا للحفاظ على المعايير الديمقراطية

ندّدت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشماليّة صاروخا بالستيًا تزامنًا مع زيارة وزير الخارجيّة الأميركيّ أنتوني بلينكن كوريا الجنوبيّة.



وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ عمليّات الإطلاق هذه، على غرار عمليّات إطلاق الصواريخ البالستيّة السابقة في السنوات الأخيرة، تنتهك قرارات متعدّدة لمجلس الأمن الدوليّ.



وشدّد على أنّ هذه العمليّات تهدّد جيران كوريا الشماليّة وتقوّض الأمن الإقليميّ.



والتقى بلينكن، الذي وصل في وقت سابق إلى سيول، الرئيس الكوريّ الجنوبيّ يون سوك يول، وفق ما قال مقرّبون منه.



كما يُشارك في "القمّة من أجل الديموقراطية"، وهي مبادرة من الرئيس الأميركيّ جو بايدن تستضيفها سيول من الاثنين إلى الأربعاء، في حضور مسؤولين حكوميّين ومنظّمات غير حكوميّة وأعضاء من المجتمع المدنيّ.



وقال بلينكن إنّه يتعين استخدام التكنولوجيا للحفاظ على المعايير الديمقراطية في مواجهة جهود الأنظمة الاستبدادية والقمعية، لنشر التكنولوجيا بهدف تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان.