منظومات الدفاع الجويّ الأوكرانية دمّرت طائرات مسيرة روسية

دمّرت منظومات الدفاع الجويّ الأوكرانية 17 من 22 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل، وفق ما قالت القوات الجوية الأوكرانية.



وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليجرام أنّه إلى جانب الهجوم بطائرات مسيرة، أطلقت روسيا أيضًا سبعة صواريخ على أوكرانيا.