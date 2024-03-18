كابول تعلن مقتل أشخاص في ضربات باكستانية

قُتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، جراء غارات جوية شنّتها إسلام آباد على مناطق أفغانية حدودية مع باكستان، وفق ما أكد متحدث باسم حركة طالبان.



وقال المتحدث باسم الحركة، التي تتولى الحكم في كابول ذبيح الله مجاهد: "عند قرابة الساعة الثالثة فجرا (22,30 ت غ ليل الأحد)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية، في ولايتي خوست وبكتيكا الحدوديتين.



وأشارت إلى أنّ القتلى الثمانية هم من النساء والأطفال.