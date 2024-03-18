حصيلة القتلى في قطاع غزة تواصل ارتفاعها

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 31726 قتيلًا و73792 جريحًا، منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من تشرين الأول.



وأكدت الوزارة في بيان أن 81 شخصًا قتلوا وأصيب 116 بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، مشيرة الى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات ويصعب الوصول إليهم.

