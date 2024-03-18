هدنة مدتها ستة أسابيع في غزة... هل تبصر النور؟

أعلن مسؤول إسرائيليّ أنّ إسرائيل سترسل وفدًا رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات (الموساد) إلى قطر، لإجراء محادثات عن طريق الوسطاء مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، بهدف تأمين هدنة مدتها ستة أسابيع، في غزة، على أن تطلق "حماس" بموجبها 40 رهينة.



وقدر المسؤول أنّ هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل.



وأشار إلى صعوبات قد يواجهها مفاوضو "حماس" في التواصل مع الحركة، داخل القطاع المحاصر، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب.

وقالَ رئيسُ الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إنه سيواصلُ الحملةَ العسكرية على حركة "حماس"، في قطاع غزة.



وأضاف: "سنقوم بعمليةٍ عسكريةٍ في رفَح وسيستغرقُ ذلك عدة أسبابيع."