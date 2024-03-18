بوريل: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في الحرب

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل أنّ إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة، في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحًا في الحرب.



وقال بوريل في افتتاح مؤتمر في شأن المساعدات الإنسانية لغزة، في بروكسل: "لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص."



وأضاف: "المجاعة تستخدم سلاح حرب وإسرائيل تتسبب في المجاعة."