ضربات متبادلة بين طالبان وباكستان

أعلنت حركة طالبان أن باكستان نفذت ضربتين جويتين داخل الأراضي الأفغانية، ما أسفر عن مقتل خمس نساء وثلاثة أطفال، مؤكدة أن قواتها الأمنية ردت على الجيش الباكستاني بأسلحة ثقيلة.



وشدد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان على أن "إمارة أفغانستان الإسلامية لا تسمح لأحد بالمساس بالأمن باستخدام الأراضي الأفغانية".



ولفت إلى أن الغارتين أسفرتا عن مقتل خمس نساء وثلاثة أطفال في إقليمي خوست وبكتيكا‭‭‭ ‬‬على الحدود الشرقية لأفغانستان.



وكشفت وزارة الدفاع التابعة لطالبان في بيان آخر أنها استهدفت القوات الباكستانية على الحدود ردا على الضربتين الجويتين.



ورأى مجاهد في البيان أنه "لا ينبغي أن تحمل باكستان أفغانستان مسؤولية الافتقار إلى السيطرة وعدم الكفاءة والمشاكل في أراضيها".



واعتبر أن "مثل هذه الوقائع يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة للغاية ولن يكون بإمكان باكستان السيطرة عليها".