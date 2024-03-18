فرنسا تعتبر أن "الظروف لانتخابات حرة" لم تكن متوافرة في روسيا

اعتبرت فرنسا أن "الظروف لانتخابات حرة" لم تكن متوافرة في روسيا، حيث ضمن الرئيس فلاديمير بوتين ولاية جديدة من ستة أعوام بموجب عمليات الاقتراع التي اختتمت الأحد.



ورأت وزارة الخارجية الفرنسية أن "الظروف لانتخابات حرة، تعددية، وديموقراطية" كانت غائبة "مرة جديدة" في روسيا التي يحكمها بوتين منذ نحو ربع قرن.



وحيّت باريس "شجاعة العديد من المواطنين الروس الذين عبّروا سلميا عن معارضتهم لهذا المسّ بحقوقهم السياسية الأساسية".