الاتحاد الأوروبيّ يجهز لفرض عقوبات على المستوطنين اليهود المتطرفين

يجهّز الاتحاد الأوروبيّ لفرض عقوبات تستهدف المستوطنين اليهود المتطرفين، في الضفة الغربية، على ما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.