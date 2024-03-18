لازاريني: يمكن إغراق غزة بالطعام من خلال المعابر

رأى مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أنّ الجوع في قطاع غزة "من صنع الإنسان".



وقال، خلال مؤتمر صحافيّ، في القاهرة، مع وزير الخارجية المِصريّ سامح شكري إنّه يمكن حلّ الأزمة وتغيير مسار الأمور من خلال إرادة سياسية سديدة.



وأشار إلى أنّه يمكن إغراق غزة بالطعام من خلال المعابر.