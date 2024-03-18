اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"

أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن فلاديمير بوتين حقق فوزا "قياسيا" في الانتخابات التي اختتمت الأحد، معتبرة ذلك دليلا على أن البلاد موحدة خلف الرئيس الموجود في السلطة منذ نحو ربع قرن.



ورأت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا "أنه مؤشر قياسي"، موضحة أن بوتين نال "حوالى 76 مليون" صوت، ما يمثل 87,29% بعد فرز 99,76% من الأصوات.



ولفتت بامفيلوفا إلى أن "المشاركة سجلت نسبة قياسية غير مسبوقة قدرها 77,44 %، وهذا لم يحصل من قبل في تاريخ روسيا الجديدة".



وقالت: "أثبتنا لأنفسنا أننا أمة مستقلة... وأظهرنا في وجه الغرب أننا موحدون".



وضمن بوتين إعادة انتخابه في اقتراع منعت المعارضة من المشاركة فيه.