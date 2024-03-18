قصف أوكراني يؤدي الى مقتل شخصين قرب مدينة بيلغورود الروسية

قُتل شخصان وإصيب أربعة بجروح جراء قصف اوكراني على قرية قرب مدينة بيلغورود الروسية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.



وقال غلادكوف: "في منطقة بيلغورود، بعدما تصدت الدفاعات الجوية لهجوم جوي من الجيش الأوكراني، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في قرية نيكولسكوي".