الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 250 جنديًا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في شمال قطاع غزة الإثنين ليرتفع الى 250 عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين الأول في قطاع غزة، وفق آخر حصيلة على موقعه الالكتروني.



وقال الجيش في بيان إن متان فينوغرادوف قُتل في شمال القطاع.



من جهتها، قالت مصادر أمنية لفرانس برس إن الجندي قتل في العملية التي أعلن الجيش أنه بدأها في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة منذ الفجر.