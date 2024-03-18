الأمم المتحدة تحذّر من وضع غذائيّ كارثيّ لنصف سكان غزة

يعاني نصف سكان غزة من جوع كارثيّ، بينما يتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت" بين الآن وأيار، في غياب أي تدخل عاجل للحؤول من دون ذلك، وفق ما جاء في تقييم أمن غذائيّ مدعوم من الأمم المتحدة.



ويعاني حوالى 1,1 مليون فلسطينيّ من أكثر مستويات انعدام الأمن الغذائيّ حدة فيما المجاعة وشيكة في المناطق الشمالية ويتوقع بأن تحدث في أي وقت بين منتصف آذار وأيار 2024"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائيّ" الذي أعدته الأمم المتحدة ووكالات إغاثة.