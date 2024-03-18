فوز بوتين بولاية رئاسية خامسة في روسيا مع 87,28% من الأصوات



فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ87,28% من الأصوات بحسب آخر نتائج أعلنتها اللجنة الانتخابية الروسية الإثنين بعد فرز نتائج مكاتب الاقتراع في روسيا، بعد انتخابات مُنعت المعارضة من المشاركة فيها.



وسوف تضاف لاحقا إلى هذه الأرقام نتائج التصويت في الخارج.

