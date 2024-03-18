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قناة الجزيرة تعلن أن إسرائيل اعتقلت مراسلها في مجمع الشفاء في غزة
أخبار دولية
2024-03-18 | 09:46
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قناة الجزيرة تعلن أن إسرائيل اعتقلت مراسلها في مجمع الشفاء في غزة
أعلنت قناة "الجزيرة" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مراسلها إسماعيل الغول من داخل مجمع الشفاء الطبي الذي يطوّقه في حي الرمال بمدينة غزة.
وقال مصدر في قناة "الجزيرة" في مدينة غزة لوكالة فرانس برس إن الغول اعتقل مع خمسة آخرين هم طاقم التصوير ومهندسو شركة خدمة البث التي تقدم خدمات إنتاجية للجزيرة أثناء وجودهم في مستشفى الشفاء.
وطلب الجيش الإسرائيلي الإثنين من جميع المدنيين المتواجدين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة بالمغادرة فوراً، باعتبار أماكن تواجدهم "منطقة قتال خطيرة"، وفق الناطق باسم الجيش ومنشورات ألقيت على منطقتي الرمال والنصر.
وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن (الشاباك) "يعملان داخل مجمع الشفاء الطبي"، وإن العملية التي بدأها الجيش فجرا ما زالت "متواصلة".
وتتعرّض مبانٍ في مجمع الشفاء ومحيطه لعمليات قصف وإطلاق نار منذ الفجر، وفق ما أفاد شهود، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفّذ عملية "بعد تعرضه لإطلاق نار" من داخل المجمع.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن "سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ" في المجمّع.
وقالت "الجزيرة" عبر شريطها الإخباري إن اسماعيل الغول تعرّض "للضرب المبرح" على أيدي الجنود الإسرائيليين قبل اعتقاله. وبحسب المصدر في القناة في غزة، "قامت دبابة بتدمير سيارة البث" الخاصة بالقناة. وفي وقت لاحق الإثنين، طالبت الجزيرة بـ"الإفراج الفوري عن مراسلها وبقية الصحافيين المعتقلين معه، وتحمل جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته".
وجاء في البيان ان استهداف الغول "محاولة أخرى من جيش الاحتلال لترهيب الصحافيين لمنعهم من نقل الجرائم المروعة التي يرتكبها بحق المدنيين".
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الجيش الإسرائيليّ يعلن تنفيذ عملية في مستشفى الشفاء
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