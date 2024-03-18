البنك الدولي سيقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة

أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه

إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.



وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.