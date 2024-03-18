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البيت الابيض: بايدن ونتانياهو أجريا أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهر
أخبار دولية
2024-03-18 | 12:01
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البيت الابيض: بايدن ونتانياهو أجريا أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهر
أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مباحثات هاتفية الاثنين كما أعلن البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الاسرائيلي في غزة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للبحث في آخر التطورات في اسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة".
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