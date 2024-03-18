كيم جونغ أون: الناخبون الروس أظهروا "دعما ثابتا" لبوتين

اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الاثنين ان الناخبين الروس أظهروا "دعمهم الثابت" لفلاديمير بوتين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.



وكتب كيم في رسالة موجهة إلى بوتين نقلتها وكالة "تاس" للأنباء إن إعادة تعيين بوتين تظهر "الدعم الثابت من الشعب الروسي" للرئيس. وأضاف "الشعب الروسي أظهر رغبته في تعزيز الوحدة الاجتماعية والسياسية حولكم وبناء روسيا قوية".



وتخضع روسيا وكوريا الشمالية لعقوبات دولية، موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وبيونغ يانغ بسبب تجاربها للأسلحة النووية.

