واشنطن: الانتخابات الروسية "غير ديموقراطية" كليا

ندّدت الولايات المتحدة الاثنين بالانتخابات الروسية ووصفتها بأنها غير حرّة، مؤكدة أنها لن تهنّئ الرئيس فلاديمير بوتين الذي أُعلن فائزا بفارق كبير.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل لصحافيين "كانت عملية غير ديموقراطية" كليا. وأضاف "ويمكن القول إنه لن تكون هناك مكالمة تهنئة من الولايات المتحدة الأميركية".



وأضاف "من المرجح أنه سيبقى رئيسا لروسيا، لكن ذلك لا يعفيه من حكمه الاستبدادي".



وانتقد باتيل بوتين لاستبعاد معارضين وسجن آخرين ولوفاة أليكسي نافالني في السجن قبل عملية التصويت.