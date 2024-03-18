زيلينسكي يدعو الى تسريع قرار الكونغرس الأميركي بشأن مساعدة أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء مع سناتور أميركي أن قرارا سريعا من الكونغرس الأميركي بشأن الإفراج عن مساعدة لأوكرانيا يرتدي "أهمية كبرى".



وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع السناتور ليندسي غراهام "من المهم جدا بالنسبة الينا أن ينجز الكونغرس سريعا كل الاجراءات اللازمة ويتخذ قرارا نهائيا" بشأن حزمة الستين مليار دولار المجمدة منذ أشهر بسبب خلافات بين الديموقراطيين والجمهوريين" كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.



تطالب إدارة الرئيس جو بايدن منذ أشهر بحزمة مساعدات جديدة لكييف تشمل 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية. وقد وافق عليها مجلس الشيوخ ذوالغالبية الديموقراطية لكنها لا تزال عالقة في الكونغرس.



ويعطل اعتمادها بشكل نهائي مناصرو الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس النواب والذين يرفضون النظر في النص بصيغته الحالية بسبب خلاف حول الهجرة.

