مفوض الأونروا يؤكد أن السلطات الإسرائيلية منعته من دخول قطاع غزة

منعت السلطات الاسرائيلية الإثنين دخول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) فيليب لازاريني إلى قطاع غزة المحاصر، وفق ما أعلن هذا الأخير، في خطوة أشار وزير الخارجية المصري إلى أنها "غير مسبوقة".



وقال لازاريني "في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، تمنعني السلطات الإسرائيلية من دخول" القطاع.



على منصة اكس أوضح أن "السلطات الاسرائيلية منعته" من دخول القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

