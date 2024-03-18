مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا وضع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم الاثنين بأنه سيرسل إلى واشنطن فريقا مشتركا من الوكالات لبحث العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح بجنوب غزة.

وقال سوليفان: "عدد المدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم في هذا الصراع أكثر من كل حروب غزة مجتمعة، والفوضى تعم أجزاء من غزة، وسكان غزة ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، فإسرائيل لم تقدم خطة لكيفية إخراجها المدنيين بأمان، وبالتالي عملية برية كبيرة في رفح ستكون خطأ".واشار الى أن على إسرائيل فعل المزيد للتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، ووصف تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة بالمقلق".وقال: "من الواضح أن حماس ردت على إطلاق النار من مستشفى الشفاء".واضاف: "بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة تبني استراتيجية متماسكة ومستدامة للتخلص من حماس مؤكدا سبب قلقه الشديد من أي عملية عسكرية كبرى في غزة".