وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا "بالإجماع" اليوم الاثنين على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وقال بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".