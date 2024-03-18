الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حماس: لا تقدم في المحادثات عبر الوسطاء للتوصل إلى هدنة في غزة

أخبار دولية
2024-03-18 | 16:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حماس: لا تقدم في المحادثات عبر الوسطاء للتوصل إلى هدنة في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حماس: لا تقدم في المحادثات عبر الوسطاء للتوصل إلى هدنة في غزة

أعلن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوكالة فرانس برس مساء الإثنين إنه لم يتم تسجيل "أي تقدم" في المحادثات الجارية عبر الوسطاء سعيًا للتوصل إلى اتفاق لإعلان هدنة وتبادل الرهائن والسجناء بين الحركة وإسرائيل.
     
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "قدمت الحركة رؤيتها للوسطاء في مصر وقطر ونحن في حماس بانتظار رد العدو على ما قدمته الحركة في لقاءات الدوحة مع الوسطاء ...  حتى الآن لا يوجد أي تقدم ولا يوجد اي اختراق".
     
وأضاف أن "الكرة (الآن) في ملعب نتانياهو لنرى هل سيماطل ويعطل التوصل لاتفاق كما في كل جولة، ام انه سيغير باتجاه التوصل لاتفاق".
     
وأكد أن "حماس جاهزة لاتفاق وقف اطلاق النار وصفقة تبادل".
     

أخبار دولية

المحادثات

الوسطاء

للتوصل

LBCI التالي
حصيلة القتلى في قطاع غزة تواصل ارتفاعها
كابول تعلن مقتل أشخاص في ضربات باكستانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-07

مسؤول في حماس: إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق نار

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-07

مسؤول كبير في حماس لـ"رويترز": إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل لاتفاق

LBCI
أخبار دولية
2024-02-20

الأنصاري: المحادثات في الاسابيع الثلاثة الماضية كانت تشهد تقدمًا بين حماس واسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-03-15

البيت الأبيض: الإقتراح الذي تقدمت به "حماس" هو بالتأكيد ضمن حدود ما هو ممكن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:38

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 50 مسلحا في مداهمة لمستشفى الشفاء بغزة

LBCI
أخبار دولية
07:30

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة أورليفكا محرزا تقدما جديدا في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
07:24

أكثر من 20 قتيلا في بابوا غينيا الجديدة إثر فيضانات وانزلاق أتربة

LBCI
أخبار دولية
07:14

مقتل 11 طالباً في حادث تصادم بين حافلتهم وشاحنة في كينيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:55

عملية تجميل لقص الجفون... زياد برجي يثير الجدل بأحدث ظهور له (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-12

وفاة شابين صدما اثناء محاولتهما اجتياز المسلك الشرقي لأوتوستراد الصفرا

LBCI
أخبار لبنان
06:07

وزير خارجية البرازيل: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:34

ميقاتي: وحدتنا بقوتنا ودعوتي للقيادات والكتل والأحزاب أن نضع أيادينا معًا لإنقاذ بلدنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:44

ليتيسيا عون تحجز تذكرة لبنان الى اولمبياد باريس

LBCI
أخبار دولية
14:39

بين بغداد وأنقرة وحزب العمال الكردستاني .. طبول حرب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

لبنان يحتفل بيوم التصميم الإيطالي في سرسق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

ماذا جرى على الحدود بين الاردن وسوريا فجر الاثنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

بعد أن حوّلت يزن الى هيكل عظمي وأنهت حياته.. المجاعة تهدّد مصير أطفال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

صفقة الأسرى تتحرك بزخم جديد

LBCI
أخبار دولية
14:21

كردستان.. اقليم متصل منفصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

في الجنوب رمضان حزين...تهجير وفرقةٌ في انتظار العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الخماسية تجمع الأراء وجلسة الإنتخاب في عالم الغيب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
17:36

"إنها تأكل المنزل حرفيًا"... أم تعاني مع ابنتها الصغيرة يومياً: وهذه التحديات الّتي تعيشها مع مرضها!

LBCI
منوعات
15:30

دولة تعاني من الاختناق... وحرارة مدينتها تتخطى الـ60 درجة مئوية!

LBCI
خبر عاجل
04:28

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام الجمهور الكحالة بسبب تعطل شاحنة في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا

LBCI
منوعات
09:57

هل تشكين بأن زوجكِ مدمن على المواد الإباحية؟... اكتشفي الحقيقة من خلال هذه العلامات

LBCI
أخبار دولية
16:27

البيت الأبيض يقول إن الرجل الثاني في الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى قتل في عملية إسرائيلية

LBCI
اقتصاد
03:12

تبدّل في جدول أسعار المحروقات... كيف أصبح؟

LBCI
منوعات
14:05

رجل يكشف للعلن: "ضبطت زوجتي على علاقة غرامية مع أستاذها... وهكذا اكتشفت الأمر"

LBCI
فنّ
17:15

ممثلة عالمية تثير الجدل: "لا أمانع تصوير مشاهد جنسية في أفلام من إخراج ابني" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More