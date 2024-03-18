حماس: لا تقدم في المحادثات عبر الوسطاء للتوصل إلى هدنة في غزة

أعلن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوكالة فرانس برس مساء الإثنين إنه لم يتم تسجيل "أي تقدم" في المحادثات الجارية عبر الوسطاء سعيًا للتوصل إلى اتفاق لإعلان هدنة وتبادل الرهائن والسجناء بين الحركة وإسرائيل.



وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "قدمت الحركة رؤيتها للوسطاء في مصر وقطر ونحن في حماس بانتظار رد العدو على ما قدمته الحركة في لقاءات الدوحة مع الوسطاء ... حتى الآن لا يوجد أي تقدم ولا يوجد اي اختراق".



وأضاف أن "الكرة (الآن) في ملعب نتانياهو لنرى هل سيماطل ويعطل التوصل لاتفاق كما في كل جولة، ام انه سيغير باتجاه التوصل لاتفاق".



وأكد أن "حماس جاهزة لاتفاق وقف اطلاق النار وصفقة تبادل".

