البيت الأبيض يقول إن الرجل الثاني في الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى قتل في عملية إسرائيلية

قتلت إسرائيل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحركة حماس خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن الإثنين البيت الأبيض بعدما كانت الدولة العبرية قد تحدّثت عن استهدافه بغارة جوية في غزة من دون تأكيد وفاته.



وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان إن "الرجل الثالث في حماس (الثاني في جناحها العسكري) مروان عيسى قُتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي"، وذلك في معرض تقديمه إحاطة حول فحوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وقال ساليفان إن إسرائيل "قضت على عدد كبير من كتائب حماس وقتلت آلافا من مقاتلي حماس بينهم قادة كبار".



وأضاف "بقية القادة الكبار يختبئون، على الأرجح في عمق شبكة أنفاق حماس والعدالة ستأتيهم أيضا".

