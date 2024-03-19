بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.



وسيزور بلينكن السعودية ومصر وسيلتقي بكبار القادة في البلدين.



كما سيبحث مع المسؤولين في مصر والسعودية سبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى مناقشة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.