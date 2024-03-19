بلينكن يؤكد تمسك الولايات المتحدة بالتزامها الدفاع عن الفيليبين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء تمسك الولايات المتحدة بالتزاماتها "الحازمة" بالدفاع عن حليفتها الفيليبين في مواجهة أي هجوم مسلح في بحر الصين الجنوبي.



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره الفيليبيني إنريكي مانالو إن "هذه الممرات المائية ضرورية للفيليبين وأمنها واقتصادها، لكنها مهمة أيضًا لمصالح المنطقة والولايات المتحدة والعالم"، مضيفًا أنه "لهذا السبب نقف مع الفيليبين ونتمسك بالتزاماتنا الدفاعية الحازمة، بما في ذلك بموجب معاهدة الدفاع المشترك".