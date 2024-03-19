سلطات أيسلندا: البركان لا يزال نشطًا لكن الوضع آمن

أعلنت السلطات في أيسلندا أن بركانًا لا يزال ينفث دخانًا ويقذف حممًا بركانية في الهواء، لكنها أشارت إلى أن الوضع لا يزال آمنًا بالنسبة للبنية التحتية وبلدة صيد قريبة.



وثار البركان يوم السبت للمرة الرابعة منذ كانون الأول.



وتراكمت حمم بركانية تحت الأرض في شبه جزيرة ريكيانيس قرب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك منذ الثوران الأخير للبركان في شباط، ما دفع السلطات إلى التحذير من ثوران وشيك.