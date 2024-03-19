بايدن يعتزم عقد أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفيليبين واليابان الشهر المقبل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم عقد أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفيليبين واليابان الشهر المقبل.



ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إلى أن "الزعماء سيعملون على تعزيز الشراكة الثلاثية المبنية على روابط الصداقة التاريخية العميقة" بما في ذلك "رؤية مشتركة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حرة ومفتوحة".



وأشارت إلى أن بايدن سيعقد في وقت لاحق اجتماعا ثنائيا منفصلا مع ماركوس "لإعادة تأكيد التحالف القوي" مع الفيليبين، في وقت سيكون كيشيدا في البيت الأبيض قبل يوم في زيارة دولة تم الإعلان عنها في وقت سابق.



واعتبر المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي أن اليابان تعتقد أن المحادثات ستعزز "نظاما دوليا حرا ومفتوحا يقوم على قواعد القانون".



واعتبر أن تعكيق التعاون مع دول ذات تفكير مشابه مثل الفيليبين في مجالات واسعة سيكون ضروريا للحفاظ على السلام والازدهار في هذه المنطقة".



ويعد الاجتماع الذي سيجمع بايدن مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض في 11 نيسان، الأحدث ضمن سلسلة اجتماعات مع الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



ويأتي ذلك أيضا على خلفية التصادمات بين السفن العسكرية الفيليبينية والصينية في بحر الصين الجنوبي الذي تتنازع الدولتان السيادة عليه.

