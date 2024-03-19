الجيش الأميركي يدمّر صواريخ ومسيرات للحوثيين في غارات جديدة على اليمن

دمّر الجيش الأميركي سبعة صواريخ وثلاث طائرات مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، اعتبر أنها تشكل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.



وأكدت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة اكس أن قواتها تحركت "دفاعا عن النفس" لتدمير الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة بالإضافة إلى ثلاث حاويات لتخزين الأسلحة.



وأضافت سنتكوم: "تقرر أن هذه الأسلحة شكّلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة"، مشددة على أن "هذه الإجراءات تم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".