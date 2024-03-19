13 عاملا حوصروا بمنجم ذهب في روسيا بعد سقوط صخرة

حوصر 13 عاملا بمنجم ذهب في روسيا بعد سقوط صخرة في المنجم الواقع بمنطقة آمور، بحسب وزارة الطوارئ الروسية.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع في منجم بايونير، أحد أكبر مناجم الذهب في روسيا.



ويقع المنجم في منطقة آمور بشرق سيبيريا.